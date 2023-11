I software gestionali sono diventati un must per le aziende, ma è fondamentale approcciarli nella maniera corretta, per poter massimizzare i loro benefici. Questi strumenti digitali sanno come semplificare la gestione delle operazioni aziendali, effettuando in modo rapido ed efficiente compiti che altrimenti richiederebbero un importante dispendio di tempo ed energie. Di contro, il trucco per sfruttare al meglio questi software risiede non solo nella scelta del prodotto più idoneo per le proprie esigenze, ma anche nell’importanza di ricevere una consulenza di qualità.

Comprendere le necessità dell’azienda

Prima di scegliere un gestionale per la propria azienda, è importante capire quali sono le proprie esigenze e gli obiettivi che si desiderano raggiungere. Non tutte le imprese hanno le stesse necessità, e – di conseguenza – non tutti i software potrebbero essere adatti per un determinato scopo.

Una chiara comprensione delle necessità specifiche dell’impresa, quindi, può aiutare ad identificare le funzionalità più importanti in un software di gestione adatto ai propri bisogni. Ad esempio, un’azienda di vendita al dettaglio potrebbe aver bisogno di un software specializzato nella gestione dell’inventario. Un’azienda di servizi, invece, potrebbe dare la priorità ad un gestionale per la pianificazione delle proprie risorse.

Consulenza, formazione e supporto

Un altro fattore decisivo, da tenere a mente quando si sceglie un software di questo tipo, è la formazione, oltre al supporto sul prodotto. Si parla ad esempio della presenza di tutorial, video guide e in linee generali tutto il materiale che aiuterà l’utente finale a capire come si utilizza un determinato strumento. Anche le sessioni di formazione dirette, dunque in aula o tramite webinar, potrebbero far parte di questo pacchetto.

Di riflesso, se emerge la necessità di acquistare un software di tale tipologia, è necessario fare molta attenzione a questi elementi. Soltanto così si potranno sfruttare al massimo del loro potenziale tali strumenti. Per fare un esempio concreto, Some propone una consulenza per gestionali aziendali molto efficace, utile per comprendere le proprie esigenze, dall’On Site Consulting fino ad arrivare al System Design & Build. Così facendo, sarà possibile capire quale software serve e, soprattutto, come utilizzarlo al meglio.

Si parla di un elemento che può fare una grande differenza nell’efficacia dell’adozione del software da parte del personale. Una formazione adeguata, difatti, può aiutare a ridurre gli errori, migliorare la produttività e garantire che si ottengano i risultati desiderati. Allo stesso tempo, un supporto di qualità può fornire un valore aggiunto inestimabile, se si riscontrano problemi o dubbi sull’utilizzo del software.

Valutazione e confronto

Una volta individuati alcuni software di gestione potenzialmente utili per la propria causa, può essere opportuno confrontarli per determinare le soluzioni che meglio rispondono alle aspettative dell’azienda. Fra gli elementi da considerare troviamo il costo, le funzionalità, la facilità d’uso, la già citata qualità del supporto e delle consulenze, e la possibilità di integrarli con altri sistemi già in uso in azienda.

Inoltre, è bene sottolineare che un software di gestione costoso o con funzionalità più avanzate non è necessariamente il migliore. L’importante è trovare un gestionale che soddisfi le esigenze specifiche dell’azienda, ad un prezzo accessibile, e che non aggiunga funzioni che in alcuni casi possono risultare superflue, se non del tutto inutili.