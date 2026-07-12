LICATA. Un patrimonio storico e archeologico che torna a essere vissuto, prima ancora che visitato. Licata punta sulla cultura e sulla riscoperta della propria memoria attraverso la convenzione stipulata tra il Comune e il Parco archeologico della Valle dei Templi, destinata a rendere pienamente fruibili diversi siti cittadini.

L’accordo, sottoscritto nelle scorse settimane, consolida una collaborazione già avviata e amplia la rete dei luoghi della cultura a disposizione dei cittadini e dei turisti.

Da Castel Sant’Angelo alla Badia

Al centro del progetto ci sono Castel Sant’Angelo e il museo della Badia, entrambi interessati da investimenti dell’ente regionale. Per il castello è previsto l’ampliamento delle collezioni ospitate, mentre alla Badia saranno realizzati spazi espositivi dedicati agli scavi dell’antica Finziade e alla civiltà contadina.

La convenzione consentirà inoltre l’apertura al pubblico di altri luoghi di interesse storico e archeologico, tra cui lo Stagnone Pontillo, la Tholos e i rifugi antiaerei di via Marconi.

Balsamo: «Potenziare il castello e ospitare eventi di richiamo»

«Siamo felici e soddisfatti di questa collaborazione con il Parco, già avviata da tempo e che ha visto rifiorire il nostro castello – afferma il sindaco Angelo Balsamo – e che adesso si sta estendendo anche al resto del nostro patrimonio storico».

Il primo cittadino indica tra gli obiettivi quello di rafforzare ulteriormente il ruolo di Castel Sant’Angelo, trasformandolo in una sede capace di ospitare eventi di richiamo. Balsamo ha inoltre ringraziato il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, per l’impegno profuso e l’architetto Rosario Callea per il lavoro svolto per arrivare all’intesa.

Sciarratta: «Turismo e tutela della memoria»

Il percorso di valorizzazione, sottolinea il direttore del Parco Roberto Sciarratta, parte dalle attività già realizzate sul territorio, dall’estensione degli scavi per riportare alla luce l’antica Finziade agli interventi condotti a Castel Sant’Angelo.

«Sono la dimostrazione concreta dell’interesse del nostro ente verso Licata – spiega Sciarratta – con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio e la storia di questo territorio».

L’auspicio è che i siti riaperti diventino luoghi frequentati soprattutto dagli stessi licatesi. Una rete culturale pensata per sostenere il turismo, ma anche per custodire e tramandare la memoria storica della città.

Ecco orari e giorni di apertura:

Stagnone Pontillo: dal martedì al sabato su prenotazione per gruppi di almeno 6 persone chiamando il 0922 772602 o scrivendo a [email protected].

Tholos: aperti dalle 09.00 alle 13.00 il martedì, giovedì, venerdì e sabato, il mercoledì aperti dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30.

Rifugi antiaerei: aperti dalle 09.00 alle 13.00 il martedì, giovedì, venerdì e sabato, il mercoledì aperti dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30.

Chiostro Sant’Angelo: aperto dalle 09.00 alle 13.00 il martedì, il giovedì e il venerdì, mentre il mercoledì e il sabato è aperto dalle 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 18.30.

Castel Sant’Angelo: aperto dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 18.30 dal lunedì al sabato, mentre la domenica l’orario è dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 18.30.

Il Museo archeologico della Badia di Licata: aperto dalle 09.00 alle 13.00 il martedì, giovedì e venerdì. Il mercoledì è aperto dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, mentre il sabato e la domenica l’orario di apertura è dalle 09.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 20.00.

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