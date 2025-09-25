LICATA – La maestosità della storia incontra il fascino della tradizione. Sabato 27 settembre 2025, il millenario Castel Sant’Angelo ospiterà il Chiattulidda Fest 3 – Le Radici del Passato, appuntamento che si annuncia come uno dei momenti culturali più prestigiosi e simbolici dell’anno in Sicilia.

Giunto alla sua terza edizione, il festival ideato da Tony Rocchetta, custode della Chiattulidda – antica varietà di grano autoctono licatese – si conferma evento di respiro non solo locale, ma anche regionale e nazionale, grazie al coinvolgimento di istituzioni, accademici, amministratori e protagonisti della cultura.

Il titolo evocativo, Le Radici del Passato, diventa un viaggio nelle origini dell’identità siciliana attraverso archeologia, agroecologia, mitologia e cultura del grano, con un focus d’eccezione sull’Antica Finziade, ultima colonia greca fondata in Sicilia, e sul mito di Demetra, dea della fertilità e custode della memoria agricola.

Una giornata tra cultura, archeologia e identità

La manifestazione si articolerà in due momenti distinti.

Mattina (10:00 – 12:30)

Spazio ai più giovani e alle famiglie, con laboratori didattici, letture creative, archeologia sperimentale, attività sull’ambiente e percorsi educativi in collaborazione con scuole, associazioni e archeologi.

Pomeriggio e sera (18:00 – 22:00)

La solennità culturale sarà suggellata dal convegno “Le Radici del Futuro”, che vedrà la partecipazione di:

Angelo Balsamo , Sindaco di Licata

, Sindaco di Licata Carmelinda Callea , Assessore alla Cultura

, Assessore alla Cultura Roberto Sciarratta , Direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi

, Direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi studiosi, giornalisti e protagonisti del mondo agroecologico e culturale: Nino Sutera, Giuseppe Cacciola, Salvatore Scuto, Sebastiano Blangiforti, Anna Gangarossa, Tano Sammartino, Tony Rocchetta, Alessandra La Penna, Arianna Oddo.

A seguire:

Premiazione ufficiale con la consegna del riconoscimento “Custode dell’Identità Territoriale” a Tony Rocchetta.

con la consegna del riconoscimento “Custode dell’Identità Territoriale” a Tony Rocchetta. Presentazione del libro “L’Ultimo Custode – Storia della Chiattulidda”, a cura del giornalista Domenico Vecchio (AgrigentoOggi.it) e VGS Libri .

“L’Ultimo Custode – Storia della Chiattulidda”, a cura del giornalista (AgrigentoOggi.it) e . Degustazione d’autore con piatti della tradizione licatese: fauzza, muffuletti, conserve artigianali e i vini della cantina Quignones.

Ad arricchire l’atmosfera, le mostre d’arte e installazioni creative di Arianna Oddo e Vincenzo Burgio.

Un evento dal respiro istituzionale e comunitario

Il Chiattulidda Fest 3 è promosso dall’Associazione Culturale Quintessenza, con patrocinio richiesto al Comune di Licata e al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

Un ringraziamento speciale va al Direttore Roberto Sciarratta per la disponibilità e il prestigio concesso nell’aprire lo scenario del Castel Sant’Angelo, nonché all’Amministrazione comunale di Licata per il sostegno concreto e visionario.

Un gala della memoria e dell’identità

Non una semplice festa, ma un vero gala culturale capace di intrecciare memoria, istituzioni, scienza e comunità, celebrando la Chiattulidda come simbolo di radici profonde e di un futuro che affonda nella storia.

Il Chiattulidda Fest 3 – Le Radici del Passato non è solo un evento, ma un manifesto di identità: un ponte tra archeologia e futuro, un tributo al territorio licatese che si fa custode e protagonista della propria memoria.

