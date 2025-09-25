Due persone sono rimaste ferite in altrettanti incidenti stradali che si sono verificati questa mattina in territorio della città dei Templi. In viale Cannatello a scontrarsi, per cause in fase di accertamento, un’auto e una moto. Ad avere la peggio l’uomo a bordo del mezzo a due ruote trasferito con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita. Intervenuti i vigili del fuoco. I poliziotti della sezione Volanti della Questura si sono occupati dei rilievi.

E in contrada Calcarelle nei pressi di alcuni istituti scolastici una giovane studentessa è rimasta ferita. A sbattere, per cause ancora non chiare, sono state una vettura e un ciclomotore. La ragazza, che era sullo scooter, ha riportato delle ferite, ed è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 e trasferita al presidio ospedaliero di contrada Consolida. Non versa in gravi condizioni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp