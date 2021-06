Licata 1943: tra spiagge, scogliere e memoriali sui luoghi del Generale Patton e di tutti gli eserciti.

I vincitori e i vinti. Gli invasori e i liberatori. Come in ogni guerra e in ogni battaglia, anche lo sbarco in Sicilia consegna alla storia il proprio bilancio. Oggi, a quasi 78 anni dall’anniversario dello sbarco nelle memorabili spiagge e scogliere di Licata ci siamo mossi da turisti nei luoghi cruciali degli eventi. Alle persone più lungimiranti e ai più attenti, non sfugge l’occasione imperdibile per imparare e meditare, ciascuno sulla scorta della propria storia e sensibilità. Lo sbarco degli alleati a Licata purtroppo è stato sottovalutato da storico e politici. Qui dove furono celebri le scorribande del generale Patton e della Settima armata, oggi, forse al pari della Normandia, ci può e forse ci dev’essere un motore attrattore per turisti e studiosi. Ecco il reportage che abbiamo realizzato grazie ad una guida attenta e sensibile come Tony Rocchetta presidente dell’Associazione culturale Quinta Essenza e dai racconti appassionati di Michele Bellavia. Due figli di questa terra che qui hanno deciso di rimanere e creare il loro avvenire credendo nello sviluppo turistico e culturale come unico vero volano. GUARDA IL VIDEO