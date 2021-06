“Libertà di scelta per il vaccino”: c’è la petizione

70mila persone hanno firmato la petizione “Libertà di vaccino. No al Green Pass o passaporto vaccinale”. Obiettivi dell’iniziativa sono la libertà di scelta per il vaccino, NO al Green Pass o passaporto vaccinale, libertà di scelta sui tamponi. La petizione è stata lanciata , a livello nazionale, da Cristina Gementi. Nell’agrigentino responsabile provinciale per il referendum è Stefano Cardella. Petizione on-line su piattaforma da identificare da inoltrare sia a livello governativo che ai tribunali che alla Corte Costituzionale. “Nel caso la forma on line non bastasse- si legge nella petizione- si passa al cartaceo da inoltrare ai soggetti indicati: Corte Costituzionale, Senato della Repubblica, Parlamento, tribunale Internazionale dell’Aia, Presidente della Repubblica. Nel caso anche questo passaggio non bloccasse la deriva legislativa verso obbligo o patente vaccinale si passerà al deposito del testo di legge in linea con gli obiettivi che dovrebbe, grazie ai richiami a tutte le normative costituzionali ed internazionali, bloccare il tutto e ottenere l’approvazione del Parlamento. In mancanza la proposta si trasformerà automaticamente in un Referendum propositivo (se in vigore il nuovo articolo 97 della Costituzione) o abrogativo se nel frattempo sarà stata approvata una legge contraria anche ad uno solo degli obiettivi indicati in questa Petizione. Anche in questo caso si ritiene che la Corte Costituzionale grazie ai richiami a tutte le normative costituzionali ed internazionali dovrebbe bloccare il tutto ritenendolo inutile in quanto già le norme esistenti prevedono queste tutele.

Viceversa si andrà al voto.”

PER FIRMARE LA PETIZIONE:

https://www.change.org/p/libert%C3%A0-di-scelta-per-il-vaccino-no-al-green-pass-o-passaporto-vaccinale-no-all-obbligo-vaccinale