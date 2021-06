Campagna vaccinale, Savarino: “Operativi nuovi poli e camper itineranti”

“In queste settimane, controllare la proliferazione dei positivi e proteggere la fetta di popolazione più a rischio dal virus e dalla nuova variante ha importanza cruciale” . Lo dice, il presidente della IV commissione all’Ars, Giusi Savarino che prosegue: “Ho chiesto al nostro Assessore per la Salute, Ruggero Razza, di implementare di concerto con le ASP e con il prezioso supporto dell’Esercito, che ringrazio, i punti vaccinali e di pianificare nuovi OPEN DAY in alcune aree in cui si è registrato un incremento dei positivi”. “Pertanto, saranno resi operativi nuovi poli vaccinali e camper itineranti, con operatori che gestiranno le prenotazioni e in cui si potrà ricevere una dose della vaccinazione” continua la Parlamentare. “A Ravanusa, in particolare, è attiva una nuova sede vaccinale sita in via Lauricella e da giovedì sarà possibile la somministrazione in sicurezza del vaccino anti Sars-Cov-2 senza prenotazione.” “Da Giovedì 1 a domenica 4 luglio OPEN DAY vaccinale per gli over 60 e le categorie fragili. Gli open day sono una grandissima opportunità da cogliere, non lasciamocela scappare – conclude l’Onorevole – ai cittadini siciliani e, in particolare ai miei compaesani di Ravanusa, il mio appello a vaccinarsi tempestivamente. La vaccinazione è l’arma più potente che abbiamo per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile. Ognuno di noi ha in mano il futuro della Sicilia, una Sicilia che si libera dal Coronavirus”.