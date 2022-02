Libero consorzio, si è insediato il commissario Raffaele Sanzo

Si è insediato oggi, 3 febbraio, Raffaele Sanzo, nuovo Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, nominato dalla Regione Siciliana per gestire l’Ente, nelle more dell’insediamento degli organi dell’Ente di area vasta e comunque entro e non oltre il 31 maggio 2022. Sanzo è stato incaricato il 2 febbraio, con provvedimento, dal Presidente della Regione , Nello Musumeci, su proposta dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Marco Zambuto. Succede nell’incarico a Vincenzo Raffo. Raffaele Sanzo, dirigente del MIUR in pensione, laureato in lingue straniere, si è

specializzato nella didattica delle lingue, è stato Ispettore tecnico per le lingue straniere ed infine Direttore Generale prima al MIUR e poi all’Ufficio scolastico regionale del Lazio. Nel 2006 è stato nominato capo della segreteria del Ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni. E’ stato Consigliere Comunale e Vice Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento.

Il Commissario Sanzo, nella sua prima giornata di lavoro, ha incontrato il Segretario

Generale Pietro Amorosia, il Capo di Gabinetto , Antonietta Testone, e i dipendenti dell’Ente. Con il suo insediamento il Commissario straordinario assume le funzioni del Presidente del Libero Consorzio. Al Commissario straordinario spetta anche il compito di convocare e presiedere

l’Assemblea del Libero Consorzio composta dai 43 Sindaci della provincia di Agrigento.