Al Leonardo il primo laboratorio di Robotica, studenti proiettati nel futuro

C’è chi ha già deciso di laurearsi in ambito robotico, chi vorrebbe studiare ingegneria meccanica. Gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento hanno le idee chiare. Come Giuseppe Cascio e Federico Consiglio, frequentano ancora la III, indirizzo di Scienze Applicate, ma già sanno cosa vogliono per il futuro.

La loro passione è chiara. Nell’istituto è stato appena inaugurato il nuovo laboratorio di Robotica “all’avanguardia e dotato delle migliori strumentazioni – spiega la dirigente Patrizia Pilato – offre ai ragazzi diversi sbocchi professionali: Ingegneria robotica e domotica, disegnatori e sviluppatori di App, programmisti di intelligenza artificiale, per non parlare della robotica applicata alla medicina, perché il Leonardo è il liceo biomedico che forma gli studenti così da favorirne, anche attraverso la robotica, l’inserimento in campo sanitario. Ne abbiamo affidato l’insegnamento a un docente di Informatica che, già da tempo, lavora nelle classi con i nostri migliori talenti».

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di profili in ambito scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili. Un gap di competenze che va colmato con una formazione aggiornata e in linea con le esigenze e la domanda delle imprese. Gli studenti del Leonardo, dalle prime alle quinte classi, hanno a disposizione oltre che nozioni teoriche, anche il laboratorio allestito con robot interattivi, assemblati e programmati. A loro disposizione anche una stampante 3D con cui dare forma alle loro idee. Entrare al laboratorio di Robotica al Liceo scientifico Leonardo è davvero un’esperienza suggestiva che proietta gli allievi verso le sfide del futuro.