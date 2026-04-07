“Vedetele bene queste foto… raccontano speranza, energia, sogno”. È da qui che prende corpo il messaggio politico lanciato nelle ultime ore da Ismaele La Vardera, a margine dell’inaugurazione del comitato elettorale di Michele Sodano. Parole che segnano il tono di una campagna che punta a posizionarsi come alternativa netta agli equilibri consolidati della politica agrigentina.

Nel racconto affidato ai social, la candidatura di Sodano viene descritta come una sfida contro “i mostri della politica siciliana”, con riferimenti espliciti ai nomi che negli anni hanno rappresentato punti di riferimento del centrodestra nell’Isola. Un attacco frontale, che si inserisce in una strategia comunicativa chiara: costruire consenso attorno all’idea di rottura con il passato, facendo leva su partecipazione e mobilitazione.

Allo stesso tempo, non manca la lettura politica dello scenario avversario. Il centrodestra, ancora alla ricerca di una sintesi sul candidato sindaco, viene indicato come diviso e in difficoltà. Una narrazione che punta a rafforzare la percezione di un campo aperto, in cui l’area progressista prova a guadagnare terreno.

Ma la partita non si gioca solo ad Agrigento. Il movimento Controcorrente, guidato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, prova a consolidare la propria presenza anche nel resto della provincia. Un primo segnale arriva da Santa Margherita di Belice, la “cittadina del Gattopardo”, dove il sindaco Gaspare Viola ha ufficializzato l’adesione al progetto politico.

Un passaggio non secondario, perché rappresenta il primo sostegno amministrativo nel territorio agrigentino. Viola parla di “sintonie importanti” su diversi temi e della necessità di superare logiche che definisce “padronali”, rilanciando un messaggio di discontinuità anche sul piano amministrativo.

Dal canto suo, La Vardera rivendica la crescita del movimento, citando dati di sondaggio e parlando di una “sfida titanica” contro i meccanismi tradizionali della politica siciliana. Nel mirino finiscono ancora una volta clientelismo e inefficienze nei servizi, dalla sanità alle infrastrutture, temi destinati a diventare centrali nella campagna elettorale.

Non sono mancati, però, elementi di tensione. Nel corso dell’incontro è stata annunciata la pubblicazione di una lettera anonima con accuse all’amministrazione locale, segnale di un clima politico tutt’altro che disteso. E, a margine dell’iniziativa, non è passato inosservato il mancato confronto diretto con alcuni cittadini presenti che chiedevano di intervenire.

Ma la partita si allarga ben oltre il capoluogo. Il movimento Controcorrente prova a consolidarsi nella provincia e incassa un primo risultato politico con l’adesione del sindaco di Santa Margherita di Belice, Gaspare Viola. Un passaggio significativo, che segna il primo sostegno amministrativo nel territorio agrigentino.

Proprio dalla “cittadina del Gattopardo” arriva però la risposta del centrodestra. La deputata regionale di Forza Italia e sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, interviene con una replica netta, respingendo al mittente le accuse e difendendo l’operato delle istituzioni.

“La Valle del Belìce non è un territorio abbandonato – afferma –. In questi anni sono stati realizzati interventi significativi e sono state portate risorse concrete. Prima di lanciare giudizi sommari, sarebbe opportuno conoscere a fondo i territori e ascoltare tutte le parti”.

Un passaggio che ribalta la narrazione proposta dal fronte Controcorrente e che rivendica il lavoro svolto dalla politica regionale e nazionale. La Rocca Ruvolo sottolinea come “le polemiche basate su percezioni parziali non rendono giustizia a una comunità viva”, invitando a evitare generalizzazioni che rischiano di alimentare sfiducia.

Non manca poi l’affondo sul piano amministrativo, con un elenco dettagliato di finanziamenti destinati a Santa Margherita di Belice negli ultimi anni e, secondo la parlamentare, non pienamente valorizzati. Una risposta che chiama in causa direttamente la gestione locale e che sposta il confronto dal piano politico a quello concreto delle opere e delle risorse.

Il clima resta quindi acceso. Da un lato, una proposta politica che punta sulla rottura e sulla denuncia dei meccanismi tradizionali; dall’altro, un centrodestra che rivendica risultati e invita a una lettura meno semplificata della realtà.

La sensazione è che la campagna elettorale sia ormai entrata nel vivo, con toni sempre più duri e una polarizzazione destinata a crescere nelle prossime settimane. In mezzo, una provincia che diventa terreno di scontro politico e banco di prova per equilibri che vanno ben oltre i confini locali.

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