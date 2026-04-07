Grave incidente sul lavoro in via Giovanni XXIII a Camastra, dove sono in corso dei lavori di ripristino di un balcone di un’abitazione privata. Quattro operai sono rimasti feriti, uno in maniera grave. Tre feriti sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali San Giovanni di Dio di Agrigento e Barone Lombardo di Canicattì. Il più grave con l’elisoccorso è stato trasferito al presidio ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta.

L’incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 8 e 30 del mattino. Tutta da chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo la prima ricostruzione, tre operai stavano lavorando in quota, ad un’altezza presunta di circa tre o quattro metri, dentro il cestello di un sollevatore telescopico il “Merlo”. Improvvisamente il cestello con i lavoratori al suo interno si è staccato piombando al suolo.

Nella caduta è rimasto anche ferito l’operaio che stava manovrando il macchinario. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, diverse ambulanze del 118 e i carabinieri delle Stazioni di Camastra e Naro. I soccorritori hanno messo i pazienti sulle barelle, poi la corsa verso gli ospedali. I militari dell’Arma e il personale dello Spresal dell’Asp di Agrigento hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente sul lavoro..

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