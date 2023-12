Fra le delizie culinarie di San Leone, emerge Li Causi Drink, gestito da Salvatore Li Causi in Piazzale Giglia, che si è posizionato al secondo posto nella graduatoria delle migliori arancine della zona.

Offrendo un’arancina di forma regolare, con una panatura croccante e un riso ben sgranato, Li Causi Drink si distingue per un ripieno di ottima fattura. Non da meno, le porzioni proposte mantengono un peso medio di circa 450 grammi, garantendo un’esperienza gustosa e appagante per gli amanti di questo piatto tradizionale siciliano.

Oltre alla qualità intrinseca, Li Causi Drink di Salvatore Li Causi vanta una vasta selezione di gusti per accontentare ogni palato:

Prosciutto e mozzarella: 2,5 euro (circa 450 gr)

Ragù: 2,5 euro (circa 450 gr)

Bufala e pistacchio: 3 euro (circa 450 gr)

Bufala, gamberetti e zucchine: 3,5 euro (circa 450 gr)

Spinaci e mozzarella: 2,5 euro (circa 450 gr)

Mozzarella e melanzane: 3 euro (circa 450 gr)

Questa variegata selezione rende Li Causi Drink un’opzione allettante per chi desidera assaporare la tradizione delle arancine in diverse varianti gustose.

