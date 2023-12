Saranno Papa Paolo VI, il commissario di polizia Beppe Montana, i caduti nell’eccidio di Cefalonia durante la Seconda Guerra Mondiale, il canonico Vincenzo Morinello, lo storico e diplomatico Giacomo Gorrini e Calogero Marrone le personalità storiche alle quali quest’anno verranno dedicati un albero ed una stele nel giardino dei Giusti nella Valle dei templi di Agrigento. L’iniziativa, come ogni anno, è dell’Accademia di studi Mediterranei. La cerimonia di dedicazione è in programma venerdì prossimo, 15 dicembre, alle 11.45 e sarà preceduta dalla tavola rotonda sui Giusti dell’umanità in programma nella sala conferenze di Casa Sanfilippo. Nel corso dei lavori, coordinati dal presidente dell’Accademia mons. Enrico Dal Covolo, il giornalista e scrittore Marco Roncalli parlerà di Papa Montini, madre Maria Agnese Ciarrocco, superiora generale della Congregazione delle suore dei poveri, parlerà del can. Morinello, il console onorario della repubblica di Armenia in Italia Pietro Kuciukian si occuperà di Giacomo Gorrini, don Alessandro Andreini, docente all’università di Gonzagadi Firenze parlerà di Calogero Marrone, don Carmelo Mezzasalma, presidente del Comitato scientifico dell’Accademia , parlerà di tutti i militari (appartenenti a qualsiasi Arma o corpo dello Stato) nonché dei civili morti nell’eccidio di Cefalonia. Infine il questore di Agrigento parlerà del commissario Beppe Montana.

Il Giardino dei Giusti di Agrigento è stato inaugurato il 3 dicembre 2015, si trova nella via Sacra della Collina dei Templi tra il Tempio della Concordia e quello di Giunone all’interno del Parco archeologico, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.