L’hotspot della vergogna: arriva la nave San Marco per trasferire 600 migranti

La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, è al lavoro per pianificare i trasferimenti, con traghetto e motovedette, di buona parte degli oltre 1900 ospiti dell’hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa. E’ atteso per oggi l’arrivo della nave San Marco della Marina militare per trasferire in giornata dall’isola circa 600 migranti, dando la precedenza alle persone vulnerabili. Le operazioni di trasferimento continueranno nella giornata di domenica grazie all’impiego di altre unità navali della Guardia di finanza e della Guardia costiera. “Le operazioni di trasferimento dei migranti sono state concordate all’esito di contatti attivati dal Ministero dell’Interno con i vertici della Marina militare, della Guardia di finanza e della Guardia costiera”, spiega il Viminale.