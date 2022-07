L’hotspot al collasso. Musumeci: “Pronto a dichiarare fuori legge la struttura”

“Il trattamento disumano che il governo centrale continua a riservare ai migranti sbarcati a Lampedusa non è degno di una nazione civile: migliaia di persone ammassate come sardine, in una struttura statale che può contenerne al massimo 400, sono l’esempio più vero del fallimento della politica per l’immigrazione della Ue e la resa incondizionata del governo Draghi di fronte al cinismo dei Paesi del Nord Europa”. A scriverlo sui social è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. “Se non si procede intanto a una soluzione-tampone – aggiunge -, con il noleggio di una nave in rada e con l’immediato trasferimento dei migranti in esubero mediante un ponte aereo, sarò costretto a dichiarare fuori legge la struttura per emergenza igienico-sanitaria. Al sindaco di Lampedusa va la concreta vicinanza del mio governo, quanto prima mi recherò personalmente sull’isola”.