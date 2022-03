L’ex deputato regionale Vincenzo Giambrone aderisce a Fratelli d’Italia.

Sabato 2 aprile alle 11.00, nella sede provinciale del partito, in viale Leonardo Sciascia 82, ad Agrigento, si terrà la conferenza stampa di ufficializzazione dell’adesione del già Sindaco di Cammarata. All’incontro saranno presenti il commissario provinciale Calogero Pisano ed i vertici locali del partito. Giambrone lo scorso anno aveva lasciato Forza Italia “a causa di comportamenti poco corretti da parte della dirigenza”, così come aveva dichiarato lui stesso, per passare alla Lega di Salvini , partito dal quale adesso “divorzia” per sposare il progetto di Giorgia Meloni.