Fortitudo ecco il tuo avversario: CJ Basket Taranto

Doppio turno casalingo per la Fortitudo Agrigento. Si parte questa domenica, al PalaMoncada, contro il Cus Jonico Basket Taranto, mentre la domenica successiva sarà la volta della Virtus Pozzuoli. Nel mezzo – giovedì 7 aprile fuori casa – c’è il recupero del derby contro Ragusa. Dunque un mini tour de force per la compagine di coach Catalani, reduce da una striscia record di 20 vittorie consecutive iniziata proprio nel derby d’andata contro Ragusa il 24 ottobre 2021 (89 a 64). Nel terzo campionato in ordine d’importanza dopo serie A e Legadue, i biancazzurri del presidente Gabriele Moncada battono il record che Cividale – 18 vittorie nel girone B – aveva messo a segno lo scorso febbraio.Adesso si proverà ad allungare ulteriormente la striscia battendo Taranto, squadra ostica, ben organizzata nonché reduce da tre vittorie consecutive, e che verosimilmentecercherà di mettere in campo tutto il necessario per interrompere il record di Chiarastella e compagni.Dunque, occorrerà particolare attenzione. Al momento, i rossoblù di coach Olive occupano il quarto posto inclassifica ed hanno il terzo attacco del girone D con 77.2 punti di media realizzati. Meno performante la difesache ne incassa 75.6 (quintultimo posto). Il roster è di buon livello, possiede una coppia di lunghi molto temibile formata da Riziero Ponziani (secondo miglior rimbalzista del girone in doppia-doppia di media con 15 punti e 10 rimbalzi) e Biagio Sergio (10 punti di media e 6 rimbalzi), oltre ad un reparto esterni che può contare su Alberto Conti (oltre 20 di media con il 43% dall’arco) e su Manuel Diomede (11.2 punti di media). Probabilestarting five: Conti, Diomede, Erkmaa, Sergio, Ponziani.