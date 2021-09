L’ex consigliere provinciale di Agrigento, Rosario Marino, aderisce a Forza Italia

Ancora adesioni a Forza Italia. Dopo Giuseppe Picone, adesso un altro ex consigliere provinciale di Agrigento, Rosario Marino, ha aderito al partito riconoscendosi nelle posizioni politiche del vice coordinatore regionale, onorevole Riccardo Gallo, e dell’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto. Rosario Marino, originario di Naro e residente ad Agrigento, è stato consigliere comunale a Naro, consigliere provinciale a cavallo delle legislature Fontana e D’Orsi, eletto con Alleanza Nazionale, e vice coordinatore provinciale del PDL.

“Sono entusiasta – afferma Rosario Marino – di intraprendere un nuovo percorso politico a fianco dell’onorevole Gallo e dell’assessore Zambuto. Tanti amici del collegio di Licata, e non solo, hanno condiviso la mia iniziativa di aderire a un partito, come Forza Italia, inclusivo e radicato nel territorio, che privilegia il contatto diretto con i cittadini. In tale ambito porrò a disposizione del partito la mia esperienza maturata in tanti anni di mandati amministrativi, sempre nell’interesse della comunità agrigentina”.

“Accogliamo con soddisfazione – commentano Gallo, Zambuto e il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo – l’adesione al partito dell’amico Rosario Marino. La sua esperienza amministrativa maturata nel territorio a fianco dei cittadini, le sue capacità di aggregazione e di ascolto, rappresentano per Forza Italia agrigentina un plus valore che contribuirà notevolmente a rendere l’azione politica e amministrativa del partito efficace e costruttiva”.