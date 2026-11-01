Il colonnello Vittorio Stingo è stato promosso al grado di Generale di Brigata, un traguardo prestigioso che coincide con un nuovo, delicatissimo incarico internazionale. Il Consiglio dell’Unione Europea lo ha infatti nominato nuovo Capo della Missione civile EUBAM Rafah, affidandogli la guida delle operazioni UE presso il valico di Rafah, lo snodo strategico cruciale situato tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. Prima di questo ruolo di vertice e del successivo trasferimento a Roma presso il Comando Generale dell’Arma, l’alto ufficiale ha servito come Capo di Stato Maggiore della Divisione Unità Mobili e, dal 2020 al 2023, è stato lo stimato comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento.

Sotto la sua guida, il comando agrigentino ha ottenuto straordinari risultati nel contrasto alla mafia, al traffico di stupefacenti e alla microcriminalità, rendendo l’ufficiale un solido punto di riferimento per l’intera cittadinanza. La notizia della promozione ha suscitato profonda gioia e orgoglio proprio ad Agrigento, città che gli ha conferito la cittadinanza onoraria come segno tangibile di stima e gratitudine.

Il plauso delle istituzioni agrigentine. Il presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, ha appreso con viva soddisfazione la notizia della promozione del Generale Stingo, ricordando l’elevatissima professionalità, il rigore morale e il profondo senso delle Istituzioni che hanno caratterizzato il suo triennio alla guida del Comando provinciale. Proprio su indicazione del presidente Civiltà, l’Amministrazione Comunale aveva deciso di legare indissolubilmente il nome dell’alto ufficiale alla città dei Templi attraverso il massimo riconoscimento civico, celebrando la sua vicinanza concreta alla comunità e la costante tutela della legalità.

Le congratulazioni del presidente del Consiglio comunale. “Al Generale di Brigata Vittorio Stingo”, ha dichiarato il presidente Giovanni Civiltà, “va il più sentito ringraziamento per il lavoro esemplare svolto ad Agrigento, improntato a dedizione, equilibrio e alto senso dello Stato. La promozione al grado di Generale rappresenta il giusto riconoscimento di una carriera luminosa, condotta sempre all’insegna del dovere e dell’onore”.

Civiltà ha poi concluso esprimendo il sentimento dell’intera assise cittadina: “Formulo al Generale Stingo, a nome personale e dell’intero Consiglio comunale, le più vive congratulazioni e i più sinceri auguri di ulteriore e meritato successo nel prosieguo dell’incarico, con la certezza che continuerà a rappresentare un punto di riferimento per le Istituzioni e per la nostra comunità, che lo considera a pieno titolo un concittadino”.

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