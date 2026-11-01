Grande successo di pubblico e partecipazione per la prima edizione di Nox Seminis – A festa du focu e da terra, che si è svolta il 31 ottobre alla Fattoria Valle dei Templi di Agrigento. Una festa volutamente semplice, nata con l’intento di recuperare lo spirito delle antiche celebrazioni contadine che segnavano la conclusione della stagione dei raccolti. Un momento in cui le comunità rurali si riunivano attorno al fuoco per ringraziare la terra dei suoi frutti e celebrare, attraverso un rito propiziatorio, le sementi migliori custodite per la successiva stagione agricola.

Una proposta culturale originale, in una serata oggi dominata dai festeggiamenti commerciali di Halloween: non maschere e travestimenti, ma il recupero delle proprie radici, della memoria agricola e del senso di comunità. Attorno a un grande falò, simbolo della festa, i partecipanti hanno condiviso vino, caldarroste e panelle, in un’atmosfera di autentica convivialità campestre, accompagnata dalla musica e dai racconti della tradizione siciliana.

A rendere particolarmente coinvolgente la serata sono state le esibizioni di Lello Analfino, protagonista di una performance acustica dal vivo, del gruppo di musiche popolari Val d’Akragas e del cuntastorie Mimmo Galletto, interprete della memoria e della civiltà contadina. Gli artisti non sono stati soltanto protagonisti di uno spettacolo, ma parte integrante della festa, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza collettiva fatta di musica, racconti, partecipazione e spontaneità.

Il successo dell’iniziativa ha dimostrato quanto sia ancora vivo il desiderio di riscoprire forme semplici e autentiche di socialità, capaci di valorizzare l’identità culturale del territorio. Nox Seminis si inserisce nel più ampio progetto di recupero e valorizzazione della Fattoria Valle dei Templi, un’azienda agricola biologica di oltre 20 ettari all’interno del Parco Archeologico, dove agricoltura, ricerca scientifica, tutela del paesaggio rurale storico e iniziative culturali convivono in un’esperienza unica.

Con questa prima edizione, la Fattoria ha voluto restituire alla comunità non soltanto una festa, ma un’occasione per ritrovare il legame con la terra e con quelle tradizioni che per secoli hanno scandito la vita delle campagne siciliane. Perché Nox Seminis, prima ancora di essere uno spettacolo, vuole essere una festa della comunità, delle sue radici e della terra che le custodisce.

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