L’ex attaccante dell’Akragas Andrea Saraniti positivo al COVID-19

L’ex centravanti dell’Akragas (attualmente in forza al Vicenza, in prestito dal Lecce ), è risultato positivo al COVID-19. L’attaccante è comunque in buone condizioni e resterà in isolamento volontario presso la propria casa.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale della squadra vicentina :”La Società LR Vicenza comunica che il giocatore della prima squadra Andrea Saraniti, a seguito di alcuni sintomi, è stato sottoposto a tampone ed è risultato positivo al COVID-19.

Il calciatore è in buone condizioni di salute, non lamenta più sintomi e resterà in isolamento volontario presso il proprio domicilio, nel quale si trova dal 9 marzo assieme alla famiglia, come da procedura sanitaria “