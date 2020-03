Oggi alle ore 13.00 in diretta con il direttore Domenico Vecchio faremo il punto sulla situazione del coronavirus in provincia. Si tratta di un’iniziativa che, come operatori della comunicazione, riteniamo utile per tenere informata la popolazione agrigentina. Ogni giorno si susseguono le informazioni di aggiornamento sull’emergenza Coronavirus in Sicilia e nella provincia di Agrigento. Segui la diretta rivedi il video registrato. Clicca qui

