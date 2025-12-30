Una lettera anonima contenente minacce è stata ricevuta questa mattina dal sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli. “Non rompere più a Ribera pensa al tuo territorio, vedi che i riberesi non siamo calamonacesi, noi agiamo e un bel buco in fronte non te lo leva nessuno e poi peccato per la tua macchina nuova”. La missiva è stata rinvenuta davanti la porta dell’ufficio del piccolo Comune dell’Agrigentino. Lo scritto è stato realizzato al computer.

Il collegamento tra Spinelli e Ribera, secondo una prima ipotesi, potrebbe riferirsi allo scuolabus acquistato dal Comune di Calamonaci al fine di permettere ai bambini di Ribera di recarsi al plesso scolastico comunale. La Procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri. Non è la prima lettera anonima, piena di minacce, che viene indirizzata al sindaco Spinelli. Già nel luglio 2022, infatti, un’altra missiva gli era stata recapitata in un plico chiuso.

