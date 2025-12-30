Il Comune di Agrigento informa la cittadinanza che, a seguito di un’ordinanza sindacale, nella giornata di venerdì 2 gennaio 2026 resteranno chiusi al pubblico alcuni uffici comunali per consentire interventi di disinfestazione dei locali.
Il provvedimento riguarda gli uffici comunali siti negli edifici di S. Spirito, l’ex Collegio dei Filippini e gli uffici del Cimitero di Bonamorone, non inseriti per mera dimenticanza nella precedente ordinanza n. 101 del 15 dicembre 2025. La chiusura si rende necessaria per permettere alla ditta incaricata di operare in condizioni di sicurezza, con locali sgombri da personale e utenza Ordinanza+Sindacale+2025-102.
Resterà invece aperta e pienamente operativa la sede del Comando di Polizia Municipale di Viale Parco del Mediterraneo a Villaseta, che sarà interessata dal trattamento di disinfestazione nella giornata di lunedì 5 gennaio 2026. In occasione della chiusura degli uffici, il Comando di Polizia Locale provvederà a comunicare ai cittadini i recapiti telefonici utili per eventuali denunce o segnalazioni Ordinanza+Sindacale+2025-102.
L’ordinanza, firmata dal sindaco Francesco Miccichè, prevede inoltre la pubblicazione all’Albo Pretorio online e la diffusione dell’informazione attraverso i mass media, riservandosi di programmare in una data successiva la disinfestazione delle altre sedi comunali non ancora interessate dagli interventi Ordinanza+Sindacale+2025-102.
