La mostra di Shadi Samangani approda all’Istituto Esseneto

Shadi, nata a Tehran nel 1985, è una mamma e vive ad Agrigento con il marito. “In Iran, dopo la rivoluzione islamica del 1979 – ha detto – gli uomini al potere hanno prima imposto l’hejab (il velo), poi separato maschi e femmine in tutti gli ambienti sociali, scolastici e lavorativi e da allora hanno costantemente deteriorato e sminuito il ruolo delle donne nella società. Ruolo faticosamente conquistato e, fino a quei giorni, tranquillamente paragonabile a quello di molti paesi occidentali. Per fortuna, la presenza nella mia vita di uomini consapevoli e illuminati e soprattutto di donne vere e coraggiose, mi ha aiutata a non perdere di vista me stessa e la mia identità, nonostante la pressione e le limitazioni imposte dal governo. Ho imparato a non mettere mai da parte i miei principi, accanto (o contro) tutte le figure maschili che ho incontrato“. L’evento è inserito nella settimana dedicata alla Giornata Internazionale della Donna: “Libertà: mio diritto, mia colpa!” Nel teatro dell’istituto, ogni donna vestita di nero con velo si è posiziona davanti a un leggio. Al centro una teca con le scritte “Donna, Vita, Libertà”. Intorno, altre donne (figuranti) con velo. In sottofondo è partita la canzone “Bella ciao” cantata in lingua persiana, poi una serie di significativi e toccanti monologhi. Ad aprire la manifestazione il dirigente scolastico Francesco Catalano. Le interviste VIDEO >>>