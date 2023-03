Generali vicina al 75° Mandorlo in fiore. L’agenzia assicurativa del viale della Vittoria di Agrigento lancia #balconcinoGenerali” trasformando la sede in una “seconda prima fila”, sfruttando la sua posizione unica e suggestiva, proprio nel centro cittadino con una vista mozzafiato. Nell’agenzia, fino al prossimo 12 marzo, i colori della Sicilia, i fiori del mandorlo, una riproduzione del tempio della Concordia, l’abito caratteristico delle donne dell’isola e, ancora, una mostra di quadri che rappresentano il centro storico di Agrigento. Non solo. Dal balconcino si racconterà, con interviste e ospiti, quello che succede durante i giorni del mandorlo con un punto di vista nuovo e fresco sull’evento. E per martedì 7 marzo , sempre nella sede del viale della Vittoria di Agrigento, in programma un meeting per raccontare e parlare della festa amata e conosciuta in tutto il mondo. Tutto alla presenza degli agenti Valerio Sciabica, Vincenzo Pulcino e Davide Sciascia.

Il Mandorlo in fiore è da sempre simbolo di tradizione e passione. Un’espressione di quegli stessi valori che caratterizzano Generali fin dalla sua stessa fondazione. Ecco perché, in occasione della 75ª edizione della kermesse il brand è partner della festa. “Noi e il Mandorlo in fiore siamo legati dall’idea di creare connessioni e condivisione di valori e pensieri- dicono dall’Agenzia-. Perché non raccontare questi valori da un punto di vista speciale?

Insieme al nostro #BalconcinoGenerali e a tanti ospiti speciali si potranno vivere tutte le iniziative e le esperienze che abbiamo riservato ai nostri ospiti”.