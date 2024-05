Cibo, eventi e attività sportive per esperienze esclusive.

Quest’estate, preparatevi a vivere un’esperienza unica a Siculiana Marina. Tra natura incontaminata e servizi di qualità, Cala Manbrù offre una varietà di attività e comfort: ci si potrà infrescare con un drink al bar sulla spiaggia, o gustare un pasto leggero nel ristorante vista mare, dove i sapori della cucina siciliana si fondono con la freschezza dei prodotti locali. Da giugno aprirà la spiaggia privata, dotata di lettini extra-large e ombrelloni, insieme a bistrot esterno, perfetti per un relax totale. Premiati, appena pochi giorni fa a Milano dalla Guida ai Migliori Beach Club in Italia, tra i top five beach club della Sicilia con un punteggio di tre ombrelloni su tre, Cala Manbrù mette a disposizione servizi di alta gamma per soddisfare ogni necessità: docce calde e fredde, cabine spogliatoi, Wi-Fi gratuito e un ampio parcheggio. Per chi cerca un’esperienza ancora più esclusiva, c’è la possibilità di prenotare eventi privati in una delle location più suggestive della Sicilia.

Attività Sportive e di Benessere

Previste sessioni di yoga vista mare, ideali per trovare il proprio equilibrio mentale e fisico, oppure si potrà provare l’emozione del SUP o delle canoe/kayak, perfette per esplorare le acque cristalline di Cala Manbrù.

Eventi Estivi che illuminano le Notti di Cala Manbrù

L’estate a Cala Manbrù è animata da eventi che spaziano da concerti live a serate tematiche. Serate esclusive con la presenza di artisti di fama internazionale come Cristian Viviano (20 Luglio), Timo Maas (27 Luglio) e Lele Sacchi (31 agosto). Le notti di luna piena si trasformano in magici raduni sotto le stelle per i Full Moon Party, che, insieme ai Ritual Party offriranno serate di profondità musicale e misticismo. Il venerdì è Manbrù Live! Tra musicisti, vinili e dj anni ‘70-’80. Sabato sera le feste al tramonto Africa Party, sonorità afro house! Una serata speciale il 10 agosto, il party Afrodite. Infine, l’imperdibile Sunday Sunset della domenica. Tutti i giorni di agosto il Sun-Day-Off. La consolle è affidata a Dario Assenzo e Andrea Sammartino dal direttore artistico Cristian Moncada.

La Visione di Cala Manbrù

Aperto nel luglio del 2022 si è rapidamente affermato come un punto di riferimento nella vivace comunità di Siculiana Marina. “Abbiamo deciso di investire in Sicilia, offrendo un servizio di alta qualità volto a trasformare l’area di Siculiana in un polo attrattivo per gli amanti del benessere e del relax. È importante per noi muoverci in questa direzione e dare un segnale chiaro ai siciliani, mostrando che crediamo che la Sicilia abbia tutte le potenzialità per migliorare ulteriormente e adattarsi alle nuove tendenze legate al turismo”. Sono le parole di Andrea Vita, uno dei titolari . Con questa visione chiara e un impegno verso l’innovazione, Cala Manbru si prepara a stupire e deliziare i suoi ospiti durante la prossima stagione estiva. Cala Manbrù, insieme ad altre attività locali, mira a portare valore a tutta Siculiana Marina, promuovendo il territorio e le sue attrazioni. La zona, al confine con la bellissima Riserva Naturale di Torre Salsa, offre numerose strutture ricettive, ristoranti e altre attività per accogliere i turisti in questo incantevole angolo della Sicilia.

Contatti: www.calamanbru.com