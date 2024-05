È sempre più comune sentir parlare di “efficienza energetica” quando si affrontano questioni inerenti ai sistemi di raffreddamento e raffrescamento di un immobile e ai sistemi di produzione dell’acqua calda sanitaria (ACS), utilizzata per l’igiene personale.

Ciò dipende essenzialmente dal fatto che negli ultimi anni si è registrata un’aumentata sensibilità ai temi della sostenibilità ambientale e della riduzione degli sprechi energetici. Ciò ha portato nel tempo, in tutti settori, da quello automotive a quello degli elettrodomestici, a una maggiore attenzione da parte delle varie aziende alla realizzazione di prodotti sempre più performanti ed ecosostenibili.

Per quanto riguarda la produzione dell’acqua calda sanitaria, ad esempio, vai sul sito ufficiale di uno dei maggiore marchi del settore dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento e scopri le soluzioni di scaldacqua Ariston, disponibili per ogni esigenza, come quelli a pompa di calore, elettrici a basso consumo, a gas, istantanei ed accumulo ecc., tutte realizzate con tecnologie all’avanguardia.

Perché l’efficienza energetica è importante?

In riferimento a un’abitazione o a un qualsiasi altro tipo di edificio, possiamo affermare che essi hanno una buona efficienza energetica qualora riescano a risparmiare energia, per esempio quella relativa al riscaldamento degli ambienti o dell’ACS.

Avere una buona efficienza energetica consente innanzitutto una riduzione della dipendenza dalle fonti di energia non rinnovabile, con indubbi vantaggi per la sostenibilità ambientale. Un minore spreco di energia porta con sé anche una riduzione delle emissioni di gas serra e di altri inquinanti dannosi per l’ambiente.

Va poi considerato anche l’aspetto economico; un utilizzo efficiente dell’energia, infatti, consente anche una riduzione dei costi energetici con evidente risparmio sulla bolletta della luce e del riscaldamento.

Scaldacqua e scaldabagno ad alta efficienza energetica: le tipologie

Oggi, come accennato precedentemente, si hanno a disposizione varie possibilità ad alta efficienza energetica per quanto riguarda gli scaldacqua.

Una soluzione particolarmente efficiente che sta diventando sempre più diffusa è rappresentata dal modello a pompa di calore. Si tratta di una soluzione decisamente green perché, essendo alimentati ad aria, non comportano emissioni nocive.

Sono disponibili anche scaldacqua elettrici decisamente performanti e poco energivori, poiché sono dotati di un sistema di modulazione di potenza che permette sia un risparmio energetico che un risparmio in bolletta.

Soluzioni interessanti quando si ha a che fare con spazi ridotti sono gli scaldacqua istantanei a gas, che possono rappresentare una scelta ideale per coloro che vivono in un condominio. Questi scaldacqua possono funzionare a metano o a GPL e non hanno serbatoio. Possono essere abbinati ad altri sistemi come per esempio i pannelli solari o le pompe di calore ed esistono anche soluzioni che possono essere installate all’esterno dell’edificio, liberando quindi spazio all’interno.

Un’altra possibilità può essere quella di optare per uno scaldacqua a legna; una peculiarità di questo tipo di impianto è che può lavorare soltanto quando è necessario, diversamente da altri tipi di impianto che devono essere mantenuti a una temperatura costante per mantenere a lungo l’acqua calda.

Infine, una soluzione pensata soprattutto per grandi abitazioni e famiglie numerose è quella degli scaldacqua ad accumulo, ovvero dotati di un serbatoio che immagazzina l’acqua calda che è così disponibile immediatamente per qualsiasi necessità.