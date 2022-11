Deve scontare quattro mesi di detenzione perché riconosciuto responsabile di lesioni personali, commessi a Santa Margherita Belice, il 21 ottobre del 2011. I carabinieri, hanno dato esecuzione all’ordinanza, emessa dal tribunale di Sorveglianza di Palermo, ed hanno arrestato un pensionato, sessantanovenne, di Santa Margherita Belìce. L’uomo, dopo le formalità di rito in caserma, è stato posto in detenzione domiciliare, per espiare la pena.