Da mesi maltratta la moglie: denunciato marito violento

Da gennaio di quest’anno e fino a giugno, anche a causa dello sfrenato consumo di alcolici, avrebbe ripetutamente maltrattato, e picchiato la moglie, una disoccupata, cinquantunenne di Castrofilippo. La donna non ce l’ha però più fatta, e s’è recata dai carabinieri della locale Stazione, ed ha raccontato le vessazioni e le violenze subite.

I militari dell’Arma, hanno avviato una breve attività investigativa, a conclusione della quale, hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, il marito, un cinquantasettenne canicattinese. Deve rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

In via precauzionale e cautelativa, i carabinieri hanno anche ritirato all’indagato il porto d’armi, le armi e le munizioni legittimamente detenute. Per la donna-vittima di violenza è stato, avviato l’iter del cosiddetto “codice rosso”.