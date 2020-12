Lenzuola bianche per l’Immacolata: iniziativa del “Centro storico”

AGRIGENTO. Il movimento culturale “ Il centro storico di Agrigento”, coordinato da Mattias Lo Pilato e da Sandro Capizzi, con i membri Libertino Gabriele Burgio, Giuseppe Sanzeri, Stefano Mangione e Rosy Di Matteo, in collaborazione con “l’Arciconfraternita Maria S.S. Immacolata” hanno promosso una iniziativa per coinvolgere i residenti del centro storico ed in particolar modo tutti coloro che risiedono lungo il tradizionale tragitto che ogni anno svolge il simulacro di “Maria Santissima Immacolata”, invitandoli ad addobbare i balconi con delle lenzuola bianche, come simbolo religioso, a causa del mancato passaggio della stessa processione, dovuto alle misure restrittive anti-contagio dettate dalla pandemia da covid-19.