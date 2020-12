Emergenza Covid-19, test rapidi per scuola primaria e secondaria   

SCIACCA. L’amministrazione comunale ha programmato un nuovo screening della popolazione scolastica saccense a mezzo tamponi antigeni rapidi. Questa volta il monitoraggio interesserà gli istituti di competenza comunale, con la scuola primaria e secondaria. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Pubblica Istruzione Gisella Mondino che, per definire le modalità dell’azione, per mercoledì 9 dicembre hanno convocato una riunione in video conferenza con tutti i dirigenti scolastici e il direttore sanitario del Distretto dell’Asp di Sciacca.

La campagna di monitoraggio regionale della popolazione è promossa dall’Assessorato regionale alla Salute, tramite le Asp dei territori e con il coinvolgimento dei Comuni, nell’ambito delle azioni di contenimento e contrasto del coronavirus Covid-19.

Gli scorsi 7 e 8 novembre lo screening ha interessato alunni, loro familiari e personale degli istituti superiori della città di Sciacca su base volontaria.