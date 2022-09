L’Empedoclina vince 3-0 contro l’Aidone

La prima gara stagionale dell’Empedoclina ha fruttato i primi tre punti alla squadra granata. Secondo i pronostici i favoriti erano gli ospiti, in quanto retrocessi dal campionato di Promozione, ma la squadra di Vigneri ha avuto la meglio sui rossoblu. Al primo minuto di gioco la difesa dell’Aidone viene colta di sorpresa da Idelicato che scarta il portiere e insacca l’uno a zero. Per tutto il primo tempo L’Empedoclina crea numerose occasioni senza concretizzare.

Nel secondo tempo la Don Bosco Aidone si rende più volte pericolosa ma il portiere Pullara salva il risultato. Al 28’ del secondo tempo Lo Presti con un bel sinistro da fuori area conclusosi sul secondo palo fissa il risultato sul doppio vantaggio. Il terzo gol arriva quasi a tempo scaduto con una punizione di indelicato deviata dalla barriera.

L’Empedoclina giocherà la prossima gara in trasferta, fra 15 giorni, sul campo della Real Suttano