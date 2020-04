L’emergenza Coronavirus non ferma i piromani, ancora un incendio auto

Un incendio, la cui origine è in corso di accertamento, ha danneggiato un’autovettura Audi A4 station wagon, di proprietà di una donna, ma in uso al marito quarantenne. E’ successo nuovamente a Canicattì. Una lunga serie di roghi di veicoli senza fine. I piromani non si fermano nemmeno in piena emergenza sanitaria per il Coronavirus. E’ successo nel corso della notte.

Sulle cause dell’evento indagano gli agenti del Commissariato di Canicattì. Il mezzo si trovava parcheggiato al viale della Vittoria. Sono stati i Vigili del fuoco del locale distaccamento a spegnere le fiamme. Non si esclude la matrice dolosa.