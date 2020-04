L’imprenditrice di Agrigento Roberta Lala già candidata al consiglio comunale di Agrigento per le elezioni amministrative che si terranno come detto nel periodo di Ottobre e Dicembre per lo slittamento avvenuto a causa del Covid19, è stata nominata Segretario provinciale di Agrigento per il partito di Vox Italia che base le sue idee sul pensiero del filosofo Diego Fusaro che con l’occasione della nomina in questo video messaggio si congratula.