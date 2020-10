Legge “salva suicidi”, ad Agrigento omologato piano del consumatore

“Il Tribunale di Agrigento ha omologato il piano del consumatore in favore di un debitore che aveva contratto un mutuo per l’acquisto della sua prima casa, ma che a causa della perdita dell’impiego per motivi a lui non imputabili, non è più riuscito a far fronte al pagamento delle rate.”



In proposito la dottoressa Cristina Zicari, commercialista incaricata dalla dott.ssa Margiotta di redigere il piano in funzione di OCC (organismo di composizione della crisi), dichiara:

“Esprimo soddisfazione per il risultato ottenuto. L’occ introdotto dalla legge” salva suicidi”, é un utile strumento di sostegno tanto in favore del debitore che del creditore. L’omologa rappresenta un messaggio di legalità, un monito che si rivolge ai soggetti che si trovano in “crisi” e li spinge a ricercare soluzioni offerte dalla Legge, accompagnati da professionisti preparati e qualificati anziché rivolgersi ad usurai o compiere gesti estremi.“