False notizie su famiglia agrigentina: “Nessun loro componente contagiato dal Covid”

Una famiglia di Agrigento si rivolge ad AgrigentoOggi, per porre fine alle false notizie che da ore girano in molti telefonini. Si tratta della famiglia di Gigi Agró, molto stimata e conosciuta ad Agrigento, anche perché titolari del locale “Ficus”.

In queste ore sono stati purtroppo oggetto di persecuzione mediatica, perché qualcuno, attualmente ignoto, ha messo in giro la falsa notizia, in merito ad un loro familiare contagiato dal Covid-19.

La famiglia Agró tiene a precisare che nessuno di loro ha contratto il Covid-19, e, precisa che i loro figli, non frequentano la scuola “Garibaldi”, e, quindi, il caso di positività riferito a quell’Istituto, non ha nulla a che fare con nessuno di loro.

“Qualcuno si è divertito ad inventare untori di manzoniana memoria, per diffamare la famiglia in questione. Saranno presto rintracciati, resta la cattiva azione, generata in un momento delicato, in cui una comunità dovrebbe restare unita, invece, di danneggiare gratuitamente il prossimo”, precisa la famiglia agrigentina.