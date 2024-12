Legambiente Agrigento richiama l’attenzione sulla necessità di interventi urgenti in via Acrone, nel tratto adiacente alla stazione ferroviaria. Il presidente dell’associazione, Daniele Gucciardo, sottolinea come la strada, da tempo in condizioni critiche, richieda lavori immediati per la messa in sicurezza e per la valorizzazione del basolato storico.

“Ad Agrigento, la via Acrone necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza, una situazione nota e trascurata per troppo tempo. Ora non è più possibile procrastinare,” afferma Gucciardo. “Gli interventi di stabilizzazione del sottofondo stradale devono essere accompagnati da un restauro del basolato, risalente al 1933, anno di inaugurazione della stazione ferroviaria.”

Nel corso degli anni, parte del basolato è stata rimossa durante vari lavori di scavo e sostituita con rattoppi di asfalto, compromettendo l’aspetto e il valore storico della strada. Legambiente sottolinea come il 2025, anno in cui Agrigento sarà Capitale Italiana della Cultura, rappresenti un’occasione per prestare maggiore attenzione anche ai cosiddetti “manufatti minori”. Questi elementi, testimonianza di abilità artigianali del passato, contribuiscono al patrimonio culturale della città.

L’associazione invita l’amministrazione comunale a considerare il restauro del basolato non solo come un intervento funzionale, ma anche come un’opportunità per recuperare e valorizzare una parte importante della storia urbana di Agrigento.

