La Sicilia riscopre le sue radici più autentiche con la “Chiattulidda licatese”, un grano antico riportato alla luce grazie alla passione e alla perseveranza di Tony Rocchetta. Questo prezioso cereale, emblema di una tradizione che rischiava di scomparire, ha avuto una testimonial d’eccezione: Teresa Mannino.

La comica siciliana, con il suo entusiasmo e amore per la terra, ha preso parte alla semina di questa varietà insieme ad altre colture storiche, come il cece rosso di Cianciana e la “Cicerchia”. L’iniziativa, che si è svolta nella suggestiva cornice della Valle dei Templi, rappresenta un omaggio alla biodiversità e alla rotazione colturale, tradizioni agricole che hanno segnato il territorio per secoli.

Con zappa alla mano e piedi nella terra, Teresa Mannino ha simbolicamente abbracciato l’antica pratica contadina, accompagnata da Tony Rocchetta e da esperti come Giuseppe Lo Pilato e Federica Salvo. Il contributo tecnico di Salvatore Frenda, del dipartimento di coltivazioni erbacee, e l’impegno del bio-distretto agro-ecologico Valle dei Templi, guidato da Guido Bissanti, hanno dato ulteriore valore scientifico al progetto.

“Riportare in vita la ‘Chiattulidda licatese’ significa non solo recuperare una varietà unica di grano, ma anche restituire alla Sicilia una parte della sua identità”, ha sottolineato Tony Rocchetta. “Il sostegno di una grande siciliana come Teresa Mannino è stato fondamentale per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di custodire il nostro patrimonio agricolo”.

L’evento si è concluso con un messaggio di speranza: preservare le sementi antiche non è solo un gesto di memoria, ma un investimento per un futuro più sostenibile e consapevole. La “Chiattulidda licatese” torna a splendere nei campi, simbolo della resilienza e dell’amore per la terra che da sempre caratterizzano la Sicilia.

