Legacoop- confcooperative: “No ai servizi Asacom direttamente ai liberi professionisti”

Lega delle cooperative Sicilia occidentale e Confcooperative Sicilia, sede territoriale di Agrigento , esprime “perplessità in merito alle proposte di modifica al regolamento comunale proposto dalla commissione consiliare servizi sociali- si legge in una nota a firma di Mimmo Pistone e Diego Guadagnino- e tendente ad affidare i servizi Asacom direttamente ai liberi professionisti baipassando la funzione organizzativa e sociale delle cooperative. Intendiamo precisare che organizzare un servizio educativo per il terzo settore e le cooperative non è il fare una trattativa economica o conferire semplicemente incarichi di prestazione d’opera ma progettare un sistema educativo volto a tutelare i bambini piu’ deboli e i diritti dei lavoratori.

Come organizzazioni del Movimento cooperativistico esprimiamo la nostra contrarietà alla scelta proposta dalla commissione e chiediamo alla stessa di essere auditi per un confronto sul tema e sulle soluzioni del caso.”