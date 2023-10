L’Associazione Rivendica la Difesa degli Interessi dei Pescatori e della Marineria Locale

Legacoop Sicilia, l’associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e dei pescatori associati in cooperativa di Sciacca, ha sollevato una voce di preoccupazione riguardo alla procedura di affidamento del mercato ittico di Sciacca, sottolineando che la sua attuazione potrebbe mettere a rischio gli interessi della marineria locale. Pertanto, l’associazione ha chiesto la sospensione di questa procedura al fine di preservarne le finalità originarie.

Secondo quanto dichiarato da Domenico Pistone, il coordinatore di Legacoop Sicilia per le province di Agrigento, Palermo e Trapani, la procedura di affidamento attuale risulta problematica poiché consente a qualsiasi soggetto di aggiudicarsi la struttura senza necessari requisiti di competenza e solidità finanziaria. Questo potrebbe trasformare un’opportunità di crescita per la marineria di Sciacca in un mero magazzino o punto vendita, senza alcun riferimento alla normativa che regola i mercati ittici.

La situazione è ulteriormente complicata dalla crisi che il settore ittico sta attraversando e dai regolamenti europei sempre più restrittivi in tema di pesca a strascico. Legacoop Sicilia ritiene che la marineria di Sciacca abbia bisogno di un mercato che promuova la produzione locale, rafforzando i produttori e valorizzando il pescato dei pescatori del territorio. Invece, l’attuale procedura di affidamento sembra favorire interessi commerciali che non tengono conto dei reali bisogni della comunità locale.

In questo contesto, l’associazione Legacoop Sicilia chiede la sospensione della procedura di affidamento del mercato ittico di Sciacca in autotutela al fine di proteggere gli interessi dei pescatori e preservare l’autentica opportunità di crescita per la marineria saccense. La richiesta di sospensione è il risultato di un impegno costante volto a garantire il benessere della comunità di pescatori e a promuovere un’approccio sostenibile alla pesca.

In un momento in cui la pesca e la marineria di Sciacca affrontano sfide significative, Legacoop Sicilia ribadisce la sua determinazione a lavorare per il beneficio dei pescatori e della comunità locale, assicurando che le decisioni prese riflettano gli interessi genuini di coloro che dipendono dalla salute e dalla prosperità del mare.