Lega, Rita Monella incontra l’assessore Scavone

Proficuo incontro tra la coordinatrice regionale del dipartimento politiche sociali e tutela dei minori Lega Salvini Premier Rita Monella e l’Assessore regionale alla famiglia e Politiche Sociali, Antonio Scavone. Numerosi i temi affrontati durante l’incontro, svolto nella sede dell’assessorato. Particolare attenzione è stata rivolta al disegno di legge che affronta tematiche di grande emergenza sociale, quali: bullismo e cyberbullismo insieme a tematiche legate alla ludopatia e alla pedopornografia,adozione e affido nazionale e internazionale e tanto altro ancora. Si è aperto un dibattito sulle opportunità offerte dai progetti per i territori, finalizzati ad istituire centri di aggregazione giovanili , per anziani e per diversabili con la necessaria presenza del pedagogista e dell’educatore sociopedagogico.Un attenzione particolare va posta nei riguardi dei centri riabilitativi per soggetti autistici, e più in generale con problemi psichici. “E’ necessario favorire- dichiara la coordinatrice Rita Monella-una campagna culturale finalizzata alla promozione dell’abbattimento delle barriere architettoniche, non solo materiali, ma principalmente culturali, che maturino nella popolazione il rispetto per l’altro che è abile in modo differente. Nonostante siano stati eliminati gli sbarramenti per i diversabili, spesso, i parcheggi a loro destinati, gli scivoli dei marciapiedi e tanto altro,viene in modo indecoroso occupato da cittadini poco sensibili nei confronti dell’altro. E’ necessario- continuala Rita Monella- favorire la fruizione dei beni culturali, archeologici e paesaggistici da parte dei diversamente abili e delle fasce deboli della popolazione, con l’ apertura di sportelli di aiuto alla persona e più in generale ad uso di giovani, adolescenti, famiglie e anziani. Ringrazio l’Assessore- conclude Rita Monella- per la disponibilità e sensibilità dimostrata verso tematiche di fondamentale importanza atte a garantire migliori opportunità a tutti con la certezza che tale collaborazione continuerà in modo produttivo ed efficace.”