Lega A2, ecco i migliori del 16° turno

I MIGLIORI DEL 16° TURNO

– Alessandro Amici (F, 1.98 m, 93 kg, 1991, Octagon Italia): 26 punti (5/8, 3/5, 7/11), 11 rimbalzi, 8

assist e 2 recuperi in 29’ nella vittoria 85-74 di Roma su Bergamo).

– James Thompson (C, 2.08 m, 109 kg, 1995, The Lanshire Group-IAM): 20 punti (7/9, 6/7 tl), 10

rimbalzi, 1 assist e 2 stoppate in 31’ nella vittoria 95-93 di Montegranaro su Orzinuovi.

– Anthony Miles (PG, 1.83 m, 81 kg, 1989, Interperformances): 43 punti (3/6, 10/16, 7/7), 6 rimbalzi e

2 assist in 35’ nella sconfitta 95-93 di Orzinuovi sul campo di Montegranaro.

. Jalen Cannon (PF, 1.98 m, 104 kg, 1993, Overtime International-SportLab Agency): 31 punti (6/13,

3/3, 10/10), 5 rimbalzi e 1 recupero in 39’ nella sconfitta 84-75 di Rieti sul campo del Derthona.

– DeShawn Sims (F-C, 2.03 m, 103 kg, 1988, Athelte Management Group-Paci): 19 punti (8/11, 0/1,

3/3), 11 rimbalzi e 1 assist in 34’ nella vittoria 77-62 di Casale Monferrato su Napoli.