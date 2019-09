Leg, Tardino: su mia presenza al Liceo di Licata ho subito una discriminazione

– “Stamattina si sarebbe dovuta tenere l’inaugurazione dell’anno scolastico del Liceo V. Linares di Licata e mi dispiace moltissimo che l’incontro sia saltato. Ma mi hanno insegnato a rispettare il prossimo e a pretendere rispetto in egual misura. L’apertura della preside, meramente dichiarata, ha più il sapore di una marcia indietro, che di un vero invito, circostanza che dimostra che ho avuto ragione nel denunciare la discriminazione subita, ancora più grave alla luce dell’evento organizzato lo scorso marzo con un’eurodeputata del PD, già in campagna elettorale, presso l’istituto, quello sì di propaganda politica”.

L’eurodeputata leghista Annalista Tardino torna a parlare della polemica con la preside del liceo Linares di Licata Rosetta Greco nell’ambito dell’inaugurazione dell’anno scolastico previsto per oggi. “Senza entrare ancora nel merito sottolineo, rispondendo alla preside, che semmai vi fossero problemi di sicurezza, poteva scegliersi altro luogo anche dentro l’istituto – dice – Mi hanno poi riferito di molti commenti, del ‘coraggio’ e del livore mostrato da certi leoni e certe leonesse da tastiera evidentemente sfaccendati, e della premura di fare comparsate mediatiche da parte di politici locali, che oggi avrebbero ben altro di cui occuparsi”.

“Infine, cari amici, mi piace dirvi come non sono assolutamente preoccupata politicamente, come qualcuno vorrebbe far credere, perché la Lega a Licata alle europee è stata il primo partito, al 32%, ed io la candidata più votata, nonostante il fervore di chi sosteneva Forza Italia- dice -Il dispiacere è non aver potuto assistere allo spettacolo teatrale preparato dai ragazzi e non aver potuto trasmettere loro il valore vero dell’impegno civico, scevro da colori politici. Ma certa sensibilità, ahimè, non appartiene ai più e soprattutto a chi oggi soggioga le giovani menti inculcando il timore di non saper discernere valori e fatti da ideologie preconfezionate”. E conclude: “Io continuerò il mio impegno positiva e fiduciosa, a Licata c’è tanta gente ‘colta’ che ha contribuito, pur non essendo leghista, a votare una persona che stimava e la vostra stima è la forza pulsante della mia attività”. “Io oggi pomeriggio sarò ad Agrigento , e domani al Gazebo di Licata. Spero”. (AdnKronos)