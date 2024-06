Un Nuovo Festival Culturale Promette di Illuminare la Scena Artistica Siciliana

Grande successo la prima iniziativa del cartellone LeFabbricheFest, la rassegna delle arti – organizzata dall’associazione Fata Morgana, con la direzione artistica di Alice Titone e di Beniamino Biondi – che si svolge alle Fabbriche, sede stabile della Fondazione Orestiadi ad Agrigento, con appuntamenti fino al 21 settembre 2024.

Una prima edizione del festival che si configura subito come uno dei più importanti in Sicilia, con la presenza di autori nazionali e internazionali, secondo un criterio di scelta che cerca di esplorare temi importanti e sfaccettature culturali attraverso la lente della narrazione, con i partecipanti che hanno l’opportunità di porre domande direttamente agli autori, rendendo ogni evento un’esperienza unica e coinvolgente.

Le attestazioni del festival sulla stampa nazionale lasciano presagire edizioni successive che, secondo le intenzioni dei due direttori artistici, coinvolgeranno manifestazioni d’altro tipo, all’interno di una cornice unica che diventi appuntamento stabile per la città di Agrigento quale capitale della cultura per il 2025.

La scelta di Selby Wynn Schwartz per il primo appuntamento è stata apprezzata da un pubblico molto numeroso e qualificato, anche per la risonanza internazionale dell’autrice, un’americana che ha incantato i lettori di tutto il mondo con il suo romanzo “Le figlie di Saffo”, definito “il miglior libro dell’anno” tra quelli inclusi nella longlist del Booker Prize, e “un capolavoro” dal The Telegraph.

“E’ stato un onore partecipare alla prima serata di LeFabbricheFest – ci riferisce la scrittrice Schwartz – Sono grata ad Alice Titone e a Beniamino Biondi per il loro talento nel coinvolgere tutti noi in una conversazione che continuerà nel tempo.. Mi dispiace soltanto non poter esserci per tutti gli incontri successivi!”

Le fa eco Alice Titone, che a fine serata dichiara al nostro giornale: “Felice di questa collaborazione con Beniamino Biondi in questo spazio intriso di storia e bellezza. Curare una rassegna letteraria è prendersi cura di libri ed autori. Sarà un bel viaggio da maggio a settembre e avere inaugurato il primo incontro con Selby Schwartz è stata un’emozione particolarmente densa di significati per tutte noi figlie di Saffo, per tutte noi del dopo Saffo”

Ora la grande attesa è per giorno 6 giugno con la presentazione del libro “Mal di Sicilia” del giornalista dell’Ansa Francesco Terracina.

Foto Samantha Capitano