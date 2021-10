Le vie dei tesori 2021, Sciacca mette in mostra le sue bellezze

Tredici siti di interesse storico e culturale aperti e raccontati ai visitatori, dodici passeggiate guidate, sedici esperienze speciali tra le meraviglie della città. È il programma che ha offerto sabato e domenica la città di Sciacca nel primo dei tre fine settimana di ottobre delle Vie dei Tesori, festival dedicato alla scoperta del patrimonio delle città d’arte della Sicilia.

“Una vetrina che mette in mostra la bellezza della nostra città, quella conosciuta e quella ancora da conoscere, con le tante novità e proposte del ricco programma messo a punto quest’anno con grande entusiasmo e coinvolgimento” dichiarano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Cultura Gisella Mondino. “Una straordinaria opportunità per i cittadini per apprezzare ancora più in profondità Sciacca e un’occasione per i visitatori per scoprire una città ricca di storia, di storie e di vita”.

La città ora si prepara al suo secondo weekend de Le Vie dei Tesori, previsto per sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021.

L’intero e articolato programma, nel suo dettaglio, con i luoghi da visitare, le passeggiate da fare, le esperienze da vivere, si trova nel sito www.leviedeitesori.com e nei canali istituzionali del Comune di Sciacca.