Akragas tante polemiche e pochi risultati

L’Akragas è già in crisi di risultati e monta la polemica, ecco le parole di Deni e Cammarata.

E’ già crisi di risultati per l’Akragas che domenica scorsa , 3 ottobre, nell’ultimo turno di Eccellenza, ha pareggiato sul campo dell’ultima in classifica. Ma a fare infuriare il direttore Generale, Giuseppe Deni, non sono tanto le prestazioni sul campo ma l’ambiente circostante alla società del capoluogo agrigentino tanto che ha voluto registrare un video per chiarire alcuni aspetti societari. Secondo Deni c’è qualcuno che sta remando contro solo perchè non riceve “favori” dalla società. Nel corso del video diffuso dalla stessa Akragas interviene anche il direttore sportivo Giuseppe Cammarata. Insomma, risultati pochi e polemiche tante. La situazione dell’Akragas non sembra essere cambiata con il nuovo assetto societario.

Ecco il video.