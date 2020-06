Le telecamere di “Fuori dal Coro” di Mario Giordano puntano l’obiettivo ancora su Agrigento. Era successo con la crisi del turismo, adesso ritornano per la questione legata ad i centri d’accoglienza vicini le abitazioni che tanto hanno fatto discutere in questi giorni. La trasmissione in onda su Rete4, pone l’attenzione quindi su quella che questo giornale ha definito “La nuova emergenza degli agrigentini”.

Era cominciata con i primi sbarchi e le conseguenti proteste a Lampedusa, che avevano spinto il Governo a far trasferire subito i migranti da Lampedusa a Porto Empedocle. E lì c’è stata la seconda protesta, degli empedoclini preoccupati per questi passaggi di persone senza quarantena, che avevano anche fatto scoprire un caso di contagio. Si è pensato quindi a un corridoio umanitario con l’arrivo della Moby Zazà dal costo altissimo e dal numero di ospiti limitato (si parla di 250 ma di numeri ufficiali non ne sono stati comunicati). Sono bastati un paio di giorni per saturare la capienza della nave-quarantena e si è tornati a riempire il centro di Siculiana. Ma anche questo si è riempito e così si è pensato di portare i nuovi migranti in quello del Villaggio Mosè e probabilmente presto si dovrà fare ricorso agli altri centri della Provincia. (Leggi l’editoriale completo – clicca qui).