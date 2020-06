A San Leone tornano le strisce blu: 5 euro per sostare dalle 9 alle 20

Strisce blu a San Leone, ovvero parcheggi regolamentati e quindi a pagamento. L’amministrazione comunale di Agrigento ha preso a noleggio, spendendo 7.808 euro dei parcometri da istallare sul litorale. La notizia è apparsa sul GDS in edicola questa mattina. L’articolo a firma della giornalista Concetta Rizzo, para della presenza di minimo di 300 al un massimo di 400 stalli previsti per la sosta a pagamento. «Il numero complessivo può variare per difetto o per eccesso dovendo garantire, in questa percentuale di area, la libera fruizione» hanno spiegato dal Comune di Agrigento. «Gli stalli di sosta a pagamento – come ormai è tradizione sostengono al comune – sono stati individuati sul lato opposto alla pista ciclabile. I pacheggi saranno a pagamento dalle ore 9 alle 20, tutti i giorni: festivi compresi. Tutto questo fino al 10 settembre». Il ticket di un’ora costerà un euro; 50 centesimi per ogni ora successiva oppure per frazione di ora. Il prezzo per l’intera giornata, dalle 9 alle 20, sarà di 5 euro.