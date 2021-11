“Le Strade del Cuore” fa tappa ad Agrigento

Tappa ad Agrigento , il 9 e il 10 novembre, de “Le Strade del Cuore”, iniziativa itinerante di Gvm Care & Research, gruppo ospedaliero italiano, dedicata alla salute cardiovascolare. Dalle 9 alle 17, in piazza Vittorio Emanuele, l’Advanced Mobile Clinic.

“Le Strade del Cuore”, da fine settembre, ha già toccato diverse città d’Italia per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.Saranno giorni dedicati alla prevenzione delle patologie che colpiscono cuore e sistema vascolare, per la sensibilizzazione dei cittadini sulle buone pratiche di vita quotidiana e sull’importanza di effettuare check up periodici.

A bordo della Clinica Mobile (un truck di 14 metri allestito con 4 ambulatori medici) verranno effettuati consulti gratuiti per valutare la salute del cuore tramite rilevazione della pressione arteriosa, misurazione del peso e del girovita, valutazione del profilo lipidico, misurazione della glicemia e controllo del ritmo cardiaco. Al termine del percorso ci sarà il consulto conclusivo con il medico. L’iniziativa è consigliata per le persone di età superiore ai 40 anni, l’accesso sarà organizzato per evitare assembramenti e non è richiesta la prenotazione. E’ obbligatorio aver completato il ciclo vaccinale con la seconda dose o essere in possesso di un tampone molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti.